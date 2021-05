Nu de zomer weer dichterbij komt en we allemaal weer wat zomerse kleding aandoen. Hierdoor zul je dan ook misschien een aantal kilo’s kwijt willen en raken en dan denk je al snel aan afvallen. Hierbij is het dan wel belangrijk om dit verantwoord en gezond te doen. Het is dan ook belangrijk dat je nog wel genoeg voedingsstoffen binnen krijgt. Het is dan ook niet altijd nodig om een streng dieet te volgen. In plaats daarvan kun je ook een aantal kleine aanpassingen in je levensstijl doorvoeren, maar hoe doe je dat? En wat helpt om af te vallen? Lees snel verder voor een paar handige tips!

Voeding

Je voeding is natuurlijk erg belangrijk als je wilt afvallen. Je bent ten slotte wat je eet. Je kunt er dan ook voor kiezen om je voeding bij te houden, zodat je zicht houdt op je calorie inname en je bewust bent van wat je eet. Afvallen begint dan ook bij bewustwording. Vaak eet je toch al meer dan dat je bewust door hebt. Even snel een snoepje of toch dat ongezonde broodbeleg. Doordat je hier bewust van wordt kun je deze gewoontes doorbreken en kleine aanpassingen doorvoeren in je levensstijl.

Ook hiervoor zijn er nog meer tips. Eet bijvoorbeeld rustig en geniet van je eten. Het is bewezen dat je hierdoor eerder verzadigd bent en ook daadwerkelijk langer vol zit. Daarnaast is het verstandig om te kiezen voor een klein bord. Hierdoor lijkt het dat je meer eet, omdat je bord vol ligt, maar in werkelijkheid is dit niet zo. Wil je nog meer tips en informatie? Dan kun je deze tips van verantwoord-afvallen.nl nog eens doornemen.

Beweging

Naast je voeding is beweging ook heel erg belangrijk. Je kunt er dan ook voor kiezen om fanatiek te gaan sporten en dit is natuurlijk ook erg goed. Let er wel op dat je niet direct te fanatiek begint en bouw het rustig op. Naast dat je fanatiek kunt gaan sporten, kun je meer beweging ook doorvoeren in kleine aanpassingen in je leven. Wanneer je op kantoor werkt, kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om even naar je collega toe te lopen, in plaats van een berichtje te sturen. Of neem in het vervolg de trap in plaats van de lift. Hierdoor beweeg je op een dag veel meer en dit merk je in principe niet eens, omdat het telkens korte inspanningen zijn.

Het is natuurlijk mogelijk dat jij last hebt van een probleem waardoor je minder snel en dus moeilijker afvalt. Een voorbeeld van een veel voorkomend probleem is visceraal vet zoals je hier kunt lezen. Toch ook dan kan het letten op je voeding en meer bewegen jou ook zeker helpen bij een gezonde levensstijl, waardoor je toch een aantal kilo’s kwijtraakt.