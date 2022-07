Welke bikini past bij jouw lichaam?

De beste manier om de perfecte bikini voor de zomer te vinden is door je lichaamstype te kennen. Iedereen heeft een lichaamstype en ze zijn allemaal verschillend. Als je niet goed weet wat jouw lichaamstype is, denk dan aan de delen van je lichaam die je wilt accentueren. Vervolgens kun je een bikini zoeken met patronen, uitsnijdingen of bandjes die zullen helpen om deze delen van je lichaam te accentueren. In dit artikel vertellen we je nog veel meer over verschillende lichaamstypes en de perfecte bikini’s. Ben je benieuwd? Lees dan snel verder.

Bikini voor een recht figuur

Indien je een recht figuur hebt, kies dan voor een bikini die strapless is. Een strapless bikini zal je bh-bandjes verbergen en je nek en schouders verlengen. Strapless bikini’s kunnen moeilijk te vinden zijn, maar er zijn een paar tips die je kunnen helpen de juiste te vinden. Zoek een bikini die een recht model heeft, waardoor je er slanker uitziet. Daarnaast kun je ook een bikini met één schouder proberen. Dit past namelijk ook erg goed bij een recht figuur.

Bikini voor een peerfiguur

Een peerfiguur wordt gekenmerkt door brede heupen en een kleine taille. Om de perfecte bikini te vinden die je figuur zal accentueren, zoek dan naar een bikini met horizontale of verticale lijnen aan de zijkanten die zullen helpen om een deel van je buik te verbergen. Dit is namelijk je breedste deel en je wilt dan ook de nadruk leggen op je bovenlichaam. Een bikini met halter hals is ideaal voor een peerfiguur. De halternek bikini zal helpen je decolleté te accentueren. Door hierbij een broekje van een bikini met een high waist te dragen, zul je je taille en heupen optisch verkleinen.

Bikini voor een zandloperfiguur

Een zandloperfiguur wordt gekenmerkt door een rond figuur met een smalle taille, bredere heupen en borsten. Voor een ideale pasvorm, probeer een badpak met een halternek of bandjes aan de zijkant. Een badpak is het mooist omdat het je welgevormde benen laat zien en de smalle taille minder accentueert.

Kortom, om de juiste bikini te vinden die bij jouw lichaam past is het goed om te bedenken welk lichaamstype je hebt. Op basis hiervan kun je uiteindelijk de perfecte bikini vinden. Wanneer je een recht figuur hebt, past hier namelijk een andere bikini beter bij dan wanneer je een zandloperfiguur hebt. Accentueer de delen van je lichaam die je het mooist vindt bij het uitzoeken van een bikini, zodat je je comfortabel voelt.