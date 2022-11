Wintergarderobe essentials die elke vrouw nodig heeft

Klaar voor de koudste maanden van het jaar? Ook al voelt het misschien nog niet zo, de winter staat voor de deur (en geloof ons, die dagen zullen nog korter aanvoelen). Nu de feestdagen bijna voorbij zijn, is er geen beter moment om je wintergarderobe op orde te brengen. Van stijlvolle jurkjes dames voor de feestdagen tot knusse breisels en grof gebreide sjaals voor het koude weer, er zijn veel manieren om je stijlvol en warm te kleden zonder de bank te breken. Als je dit seizoen op zoek bent naar praktische en toch modieuze opties, lees dan verder voor onze top tips over hoe je kan investeren in een wintergarderobe die aan alle eisen voldoet.

Lagen zijn de sleutel

Denk bij het aankleden voor de winter niet in termen van artikelen, maar in termen van lagen. Zodra je de basislaag hebt (meestal een trui, breisel of button-down shirt), kies je een tussenlaag (zoals een blazer of een korte dames jas winter) en een bovenlaag (zoals een vest of een opvallende sjaal). Afhankelijk van de gelegenheid en de temperatuur kun je gemakkelijk een laag uit trekken of toevoegen om je outfit geschikter te maken.

Donkere basics zijn je beste vrienden.

Er zijn veel manieren om je mooi aan te kleden voor de winter, maar je hoeft er niet veel voor uit te geven. Donkere basics zoals blauw, zwart, grijs en bruin zijn altijd klassieke kledingstukken. Ze passen bij bijna alles en kunnen gemakkelijk worden aangekleed met accessoires.

Als je op zoek bent naar een warme, stijlvolle en comfortabele basic trui, probeer dan eens een trui van kasjmier wol. Deze zijn vrij duur, maar gaan lang mee en voelen geweldig aan op koude dagen. Als kasjmier te duur is voor je budget, zijn andere warme en stijlvolle wollen stoffen ook prima opties.

Laarzen, laarzen en nog eens laarzen

Winterlaarzen zijn een must-own garderobe. Ze passen overal bij en zijn een van de belangrijkste items in je wintergarderobe. Je kan ze dragen bij een casual of formele outfit. Denk bij het kiezen van je paar aan het soort activiteiten dat je in de winter gaat ondernemen. Misschien wil je bijvoorbeeld een paar dat waterdicht of waterbestendig is voor buitenactiviteiten. Je kan ook overwegen van welk materiaal de laarzen zijn gemaakt (leer, suède, enz.). Op deze manier kan je de perfecte laarzen vinden voor jou, zo kun je deze winter comfortabel en stylish doorbrengen.