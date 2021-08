Dit zijn dé trends op het gebied van badkleding!

De zomer staat weer voor de deur en dat betekent dat we weer vaker in onze badkleding te vinden zijn. Doordat je deze outfit hopelijk nog vaak zult dragen wanneer je heerlijk bij het zwembad of op het strand ligt, wil je natuurlijk wel dat je leuke badkleding hebt waar je je comfortabel in voelt. Tegenwoordig zijn er erg veel verschillende mogelijkheden op het gebied van badkleding, zo kun je kiezen voor een bikini of badpak, maar ook voor een tankini. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar ook dit jaar zijn er weer een aantal trends die naar voren komen. Ben je benieuwd? Lees dan snel verder voor leuke badkleding inspiratie.

Bikini

Misschien wel de meest gekozen badkleding, de bikini. Hier is dan ook veel aanbod van waardoor de keuze niet makkelijk te maken in. De bikini heb je in verschillende modellen, stoffen, prints en kleuren. Dit jaar zijn fel gekleurde bikini’s het helemaal. Ga dus zeker voor een knalroze bikini en wees niet bang om op te vallen. Deze fel gekleurde bikini’s staan natuurlijk helemaal mooi als je al lekker bent bijgekleurd van de zon. Deze fel gekleurde bikini’s zien we ook terugkomen in een bloemenprint. Denk bijvoorbeeld aan een bikini met een all-over roze bloemenprint.

Badpak

Ook zeker het badpak is een musthave deze zomer. Voorheen werd vooral gedacht dat een badpak oubollig is en zag je dan ook niet zo vaak terugkomen. Toch zien we tegenwoordig steeds vaker trendy badpakken voorbij komen en deze worden dan ook massaal gedragen. Denk bijvoorbeeld aan een badpak met een see through gedeelte, waardoor je badpak wat sexier wordt. Daarnaast kun je ook kiezen voor een badpak met een V-hals of juist een off-shoulder badpak. Deze variaties op badpakken maken een badpak wat speelser en hipper, waardoor het oubollige idee van een badpak verleden tijd is.

Tankini’s

Naast bikini’s en badpakken komen tankini’s ook weer helemaal terug. Een tankini is ideaal voor vrouwen die toch wat meer bedekt willen zijn dan een bikini, maar wel het comfort van een bikini willen. Een tankini is namelijk een lange top met een los broekje. Hierdoor is er erg veel variatie op het gebied van dames tankini’s. Zo kun je bijvoorbeeld voor een strakke top of juist een losser topje gaan. Daarnaast zijn er ook zwangerschaps tankini’s beschikbaar, wat natuurlijk erg handig is. Je bent wel bedekt, maar kunt nog wel makkelijk bewegen.

Kortom, er is genoeg keuze op het gebied van badmode. Vooral fel gekleurde bikini’s, trendy off-shoulder badpakken en tankini’s zijn het dit jaar helemaal.