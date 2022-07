Je dure iPhone optimaal beschermen in 3 stappen

Je iPhone is je vriend die je altijd met je meeneemt. Je gebruikt hem elke dag tientallen keren en bent er zelfs een beetje afhankelijk van. Daarom ben je er voorzichtig mee en wil je je telefoon waarschijnlijk ook zo goed mogelijk beschermen. Hoe pak je dat aan? We bespreken aan hoe je je dure iPhone optimaal kunt beschermen in drie stappen.

Book case telefoonhoesje

Om je iPhone te beschermen tegen valschade, is het belangrijk om je telefoon te beschermen met een telefoonhoesje. Maar heb je bijvoorbeeld een iPhone 13, dan zal het je niet ontgaan dat er verschillende typen iPhone 13 hoesjes te krijgen zijn. De beste bescherming wordt echter geboden door het zogenaamde book case telefoonhoesje. Als deze dichtgeklapt is, beschermt hij de voorkant, achterkant en linkerzijkant volledig. De wat uitstekende randen bieden ook bescherming voor de ‘open’ zijkanten. Vaak heeft een book case ook het bijkomende voordeel dat hij ruimte biedt voor pasjes en briefgeld.

Glazen screenprotector

Natuurlijk bestaat er nog steeds de kans dat je je iPhone laat vallen als het hoesje opengeklapt is, in welk geval het scherm van je telefoon onbeschermd is. Om te voorkomen dat je scherm schade oploopt, is het verstandig om een screen protector aan te brengen. Dat kan een folie zijn, maar dat is krasgevoelig en biedt relatief weinig bescherming. Het beste is om wat meer te betalen voor een screenprotector van gehard glas. Deze kan goed de klap opvangen voor je scherm. De screenprotector zelf loopt dan schade op, maar die is voor aanzienlijk minder geld te vervangen dat het scherm zelf.

Telefoonverzekering

Je kunt er ook nog voor kiezen om je iPhone te verzekeren. Wel is het verstandig om je eerst goed te verdiepen in de voorwaarden van de verzekering, zodat je weet wanneer je in aanmerking komt voor vergoeding en wanneer niet én hoe hoog het eigen risico is. Ervaring leert dat in de praktijk veel telefoonverzekeringen niet uitkeren bij diefstal zonder braakschade, het kwijtraken van de telefoon en zelfs cosmetische schade waarbij de telefoon nog functioneert. Houd er ook rekening mee dat maximaal de dagwaarde van de telefoon wordt, wat natuurlijk een stuk lager ligt dan de prijs van een nieuwe iPhone 13.

Hoewel je iPhone een voorwerp voor dagelijks gebruik is en die nu eenmaal schade kunnen oplopen, is er niets mis mee met zuinig zijn op je dure smartphone. Je wilt er immers toch een aantal jaren plezier van kunnen hebben en niet met een beschadigd apparaat opgescheept zitten.