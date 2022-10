Welk interieur past bij jouw persoonlijkheid?

Het interieur van je woning is erg persoonlijk en zegt dan ook iets over jouw persoonlijkheid, maar hoe weet je welk interieur bij jouw persoonlijkheid past? Zo kun je juist van een erg rustig interieur houden met aardetinten of van een opvallend interieur met veel kleur en accessoires. In dit blog vertellen we je hier meer over, zodat je in de toekomst makkelijker keuzes kunt maken als het op jouw interieur aankomt.

Een minimalistisch interieur

Een minimalistisch interieur past bij diverse persoonlijkheden. Hierbij ligt het er net aan wat je zoekt in je interieur. Zo kan een minimalistisch interieur erg goed passen bij een rustig en introvert persoon, aangezien de rust dan ook terugkomt in het interieur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een mooie rustgevende badkamer met veel aardetinten en een strakke afwerking. Daarnaast kan een minimalistisch interieur ook erg goed passen bij een extraverte persoonlijkheid. Doordat je leven waarschijnlijk erg druk en chaotisch is, kan het fijn zijn om je thuis even terug te trekken in een rustige en minimalistische omgeving.

Een interieur met veel decoratie

De decoratie in je woning kan ook erg veel zeggen over je persoonlijkheid. Zo kun je bijvoorbeeld op veel plekken mooie fotolijstjes plaatsen met bijzondere foto’s. Foto’s zeggen erg veel over de personen die in het huis wonen. Daarnaast zie je vaak in keukens snuisterijen van vakantiebestemmingen. Denk hierbij aan de kleine KLM huisjes bovenop een plank in de keuken of magneetjes van verschillende bestemmingen op de koelkast. Wanneer iemand deze woning binnenkomt, is het gelijk duidelijk dat degene houdt van reizen en al veel verschillende plekken van de wereld heeft gezien. Dit kan zelfs worden doorgevoerd in het interieur van bijvoorbeeld de keuken. Denk hierbij aan Marokkaanse invloeden in de kraan of steentjes in de keuken. De decoratie hoeft dus niet altijd op de voorgrond aanwezig te zijn, maar kan ook verwerkt zijn in bijvoorbeeld de materialen die gebruikt zijn in de keuken of badkamer.

Kortom, wanneer je erachter wilt komen welk interieur bij jouw persoonlijkheid past, is het belangrijk om na te gaan wat je in een interieur zoekt. Wil je het juist rustig en minimalistisch houden of zorg je liever voor veel decoratie in je woning? Hierbij kan de decoratie prominent aanwezig zijn door bijvoorbeeld fotolijstjes te plaatsen, maar het kan ook verwerkt zijn in de materialen die gebruikt worden. De materialen kunnen namelijk ook erg veel zeggen over de persoonlijkheid van de bewoners van het huis.